Zapomnij o panelach. Fotowoltaiczne okna robią swoje

Bracia bliźniacy Lance i Vincent Wheeler stworzyli oprogramowanie typu open source o nazwie PVWindow, które pozwala zamodelować wpływ tej technologii. Na początku XX wieku drapacze chmur, takie jak np. Equitable Building z 1915 r. miały względnie niski stosunek powierzchni okien do ścian zewnętrznych. W tym przypadku wynosił on ok. 25 proc. W przypadku Bank of America Tower z 2016 r. wartość ta wynosi 71 proc. Na potrzeby analizy zamodelowano budynek, w przypadku którego stosunek ten wynosi 95 proc.