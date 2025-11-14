Mapy Google z asystentem Gemini – nowe opcje i obsługa głosem

Mapy Google zyskują obsługę głosową Gemini, co oznacza szereg innowacji dla kierowców. Zmiany zostaną wdrożone najpierw w krajach, gdzie dostępny jest Gemini.

Google ogłosił wprowadzenie technologii Gemini do Map Google, zarówno na platformach mobilnych, jak i w Androidzie Auto. Aktualizacja umożliwi kierowcom bardziej intuicyjną obsługę aplikacji dzięki rozbudowanej funkcji głosowej. Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z nawigacji oraz innych usprawnień bez konieczności dotykania telefonu.

Wśród nowości znalazła się możliwość zadawania głosowych pytań o miejsca znajdujące się w pobliżu trasy, sprawdzania dostępności ładowarek do aut elektrycznych czy przekazywania szacowanego czasu dojazdu. Gemini pozwoli również na dodawanie wydarzeń do kalendarza podczas jazdy, a także uzyskiwanie szczegółowych informacji o lokalach, w tym rekomendacji najpopularniejszych dań w restauracjach.

Dzięki pełnej obsłudze głosowej, kierowcy będą mogli szybciej i łatwiej zgłaszać utrudnienia drogowe, takie jak wypadki czy korki. Wystarczy poinformować Gemini o zdarzeniu, a aplikacja natychmiast udostępni te dane innym użytkownikom. Rozwiązanie ma pojawić się zarówno w wersji na Androida, jak i iOS, w najbliższych tygodniach w regionach, gdzie system już działa.

Mapy Google z Gemini oferują także nowy system nawigacji oparty na charakterystycznych punktach terenu. Zamiast typowych komunikatów o skręcie za określoną liczbę metrów, aplikacja wskaże użytkownikowi, aby skręcić przy konkretnym miejscu, na przykład przy znanej restauracji lub stacji paliw. Lokalizacje te zostaną wyróżnione na mapie, a baza danych obejmie aż 250 mln miejsc, korzystając z zasobów Street View.

Kolejną zmianą jest informowanie użytkowników o nieprzewidzianych problemach na drodze nawet wtedy, gdy nie korzystają z aktywnej nawigacji. Funkcjonalność ta została już wprowadzona w Stanach Zjednoczonych dla systemu Android, a w najbliższych miesiącach stopniowo pojawi się w innych krajach.

Google zapowiedział również rozszerzenie integracji z technologią Lens w Gemini. Rozwiązanie to będzie pozwalać na szybkie rozpoznawanie miejsc i obiektów za pomocą aparatu. Funkcja umożliwi sprawdzenie informacji o popularności, atmosferze czy ofercie wybranych lokali. Ma być dostępna w USA dla urządzeń z systemami Android i iOS jeszcze pod koniec tego miesiąca.

