Mieszkańcy są wściekli. Nie godzą się na budowę masztu 5G

Operator sieci Play rozwija swoją infrastrukturę, co wiąże się z koniecznością budowania kolejnych masztów 5G. Dzięki temu użytkownicy smartfonów w całej Polsce mogą liczyć przede wszystkim na szybsze przesyłanie danych i stabilniejsze połączenia.

Dziennikarze Kulisy.net nieoficjalnie ustalili, że mieszkańcy Młyniska wiedzieli o planach budowy masztu 5G już w ubiegłym roku. Milczeli jednak w tej sprawie, aż do czasu wydania oficjalnego pozwolenia na budowę obiektu. Teraz pojawiły się głosy sprzeciwu, z których wynika, że zamieszkujący wieś nie godzą się na kontynuowanie inwestycji.

Choć irytacji mieszkańców wsi nie można ukryć, to w istocie nie mogą oni wiele zdziałać w kontekście zablokowania budowy masztu 5G. Wynika to z przepisów, które zgodnie z rozporządzeniem rządu z maja 2022 r. stanowią, że rzeczone maszty 5G nie są przedsięwzięciami potencjalnie oddziałującymi na środowisko i inwestor nie jest zobligowany do przedstawienia raportu związanego z potencjalną "szkodliwością".