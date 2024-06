Myjesz auto pod domem? W takich sytuacjach możesz dostać mandat

Dni stały się już an tyle ciepłe, że mycie samochodu pod domem czy blokiem jest coraz większą pokusą dla wielu z nas. W sklepach dostępne są też różne kosmetyki do pielęgnacji lakieru za niewielką cenę, więc teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by umyć auto pod domem. Warto jednak zastanowić się, czy jest to w pełni legalne.