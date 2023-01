Energia elektryczna ze śniegu? Japończycy już nad tym pracują

Jak donosi serwis Interesting Engineering, szacuje się, że każdego roku w Aomori spada od 7 do nawet 8 metrów śniegu. The Japan Times dodaje, że "w poprzednim roku podatkowym, który zakończył się w marcu ubiegłego roku, koszty odśnieżania wzrosły do ​​rekordowego poziomu 5,9 miliarda jenów", czyli około 200 milionów złotych. Ogromna ilość śniegu z Aomori jest zazwyczaj zbierana przez pługi oraz ciężarówki i wrzucona do morza. To niezwykle czasochłonne i jednocześnie kosztowne działania.