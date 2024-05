Najlepsze hulajnogi elektryczne na wakacje

Prawie cztery lata swojego życia spędza przeciętny Polak na siedzeniu w samochodzie – ponad 2,5 roku jako kierowca i sporo ponad rok w roli pasażera. Znaczna część tego czasu jest marnowana nie na samo przemieszczanie się, ale na bezproduktywne, a jednocześnie szkodliwe dla środowiska stanie w korkach.

Skalę marnowanego za sprawą samochodów czasu dobitnie pokazują badania przeprowadzone kilka lat temu w Warszawie. Średni czas poświęcony wyłącznie na znalezienie miejsca do parkowania oszacowano wówczas na 9 minut i 56 sekund, a rekordziści wypatrywali miejsca dla swojego samochodu nawet przez trzy kwadranse. A przecież można inaczej: prościej, szybciej i wygodniej. A do tego bezemisyjnie.

Gdy samochody przestają być mile widzianymi gośćmi w centrach miast, a komunikacja zbiorowa nie zawsze spełnia oczekiwania, problem transportu doskonale rozwiązuje hulajnoga elektryczna dla dorosłego.

Motus Scooty 10 GEN 5

Słynny amerykański fotograf Chase Jarvis powiedział niegdyś, że najlepszy aparat fotograficzny to ten, który masz zawsze przy sobie. Z transportem jest podobnie: najlepsza hulajnoga elektryczna to taka, która nie tylko niezawodnie dowiezie nas do celu, ale którą możemy mieć zawsze blisko, nie martwiąc się o parkowanie czy miejsce do przechowywania.

Warunek ten doskonale spełnia Motus Scooty 10 GEN 5. Piąta generacja tego modelu to gwarancja, że aktualna wersja jest sumą zebranych przez lata doświadczeń i głosów użytkowników, którzy tysiącami przejechanych kilometrów zweryfikowali każde z zastosowanych w sprzęcie rozwiązań.

Hulajnoga wyróżnia się niewielką masą (niespełna 18 kg) i mechanizmem pozwalającym na jej błyskawiczne złożenie – zajmuje to tylko trzy sekundy, dzięki czemu po dojechaniu do celu podróży możemy szybko i wygodnie przenieść ją np. wewnątrz budynku. Z racji swoich gabarytów, niewielkiej masy i poręczności to także doskonała hulajnoga elektryczna dla starszego dziecka.

Motus Scooty 10 GEN 5 oferuje zarazem komplet funkcji zwiększających bezpieczeństwo i wygodę. 17-centymetrowy podest, pneumatyczne 10-calowe koła, kierunkowskazy i wydajne hamulce bębnowe to atuty, które docenimy podczas codziennej eksploatacji.

RUPTOR R1 Lite

Jeśli od naszego pojazdu oczekujemy nie tylko użyteczności, ale także niebanalnego wzornictwa, warto zainteresować się modelem RUPTOR R1 Lite. "Zadziorny design" i "hulajnoga z charakterem" – takimi słowami opisuje swój sprzęt producent. Nie ma w tym przesady, a do tego atrakcyjny wygląd idzie w tym przypadku w parze z możliwościami.

RUPTOR R1 Lite to hulajnoga z tylnym napędem i silnikiem o mocy 500 W, łącząca nietuzinkowy design z mocną konstrukcją, zapewniającą udźwig do 120 kg.

Jej projektanci poświęcili wiele uwagi bezpieczeństwu: kierunkowskazy uruchomimy bez odrywania dłoni od kierownicy, hamulce tarczowe zatrzymają pojazd niemal w miejscu, a prosty mechanizm składania sprawi, że z łatwością złożymy hulajnogę przed wejściem do windy czy włożeniem jej do bagażnika samochodu.

Motus PRO 10 sport 2021

Choć miejska dżungla wydaje się naturalnym ekosystemem dla hulajnogi elektrycznej, użyteczność dwukołowych pojazdów nie kończy się na gładkich trotuarach. Są modele, którymi bez obaw możemy wybrać się na znacznie bardziej wymagające przejażdżki.

Hulajnoga elektryczna w teren? Oczekiwania związane z takimi przejażdżkami z powodzeniem spełni Motus PRO 10 sport 2021. Choć wizja osobistego środka transportu, który pędzi przez nierówności niczym quad, może wydawać się osobliwa, są rozwiązania, dzięki którym jest to możliwe.

Należą do nich m.in. dwa mocne, 1000-watowe silniki, a także solidna, przestrzenna rama zapewniająca całej konstrukcji niezbędną sztywność i odporność na naprężenia występujące podczas dynamicznych zakrętów.

Amatorzy sportowych emocji nie będą w tym przypadku zawiedzeni – hulajnoga przyspiesza od zera do 24 km/h w czasie zalewie 2,8 sekundy. To doskonała alternatywa dla osób pragnących spędzić wakacje w aktywny sposób.

Ruptor R6 V3

W trudnym terenie doskonale sprawdzi się także hulajnoga dla wymagających Ruptor R6 V3. To konstrukcja opracowana z myślą o użytkownikach gotowych dosłownie połykać kilometry. Jej zasięg to imponujące 75 km, a do pełnego naładowania akumulatora wystarczy podłączyć ją do zasilania na 10 godzin.

W praktyce oznacza to, że gdy wieczorem podłączymy hulajnogę do prądu, rano będzie naładowana i w pełni gotowa do przemierzania kolejnych tras.

A co z użytkownikami, którzy oczekują od swojego sprzętu jeszcze więcej, łącząc jazdę hulajnogą ze sportowymi emocjami i głodem adrenaliny? Jaka najlepsza hulajnoga wyczynowa spełni nasze oczekiwania w takiej sytuacji?

Dualtron Eagle

Odpowiedzią na tak wysoko postawioną poprzeczkę jest model Dualtron Eagle. To bezkompromisowy sprzęt zbudowany dla tych, którzy są gotowi okiełznać moc 3300-watowych silników.

Hulajnoga Dualtron Eagle ma elektryczne hamulce tarczowe z ABS-em i elastomerowe zawieszenie, które doskonale tłumi drgania, zapewniając idealną trakcję nawet na nierównej nawierzchni i przy znacznej prędkości.

Można porównać ten model z gokartem – pojazdem niemal przyklejonego do asfaltu. Hulajnoga nie ma przy tym jego ograniczeń: z powodzeniem pokona również trasę pełną przeszkód i nierówności.

Jest to możliwe dzięki dużemu prześwitowi i odpowiednio zestrojonemu zawieszeniu, za których sprawą Dualtron Eagle dosłownie połyka nierówności, nie tracąc przy tym trakcji. Co istotne, w przypadku tego modelu nie musimy zaprzątać sobie głowy rozładowującym się akumulatorem – ten wystarczy aż na 90 km, dzięki czemu w naszym zasięgu znajduje się nie tylko najbliższa okolica, ale także odleglejsze miejsca.

Długodystansową hulajnogę z powodzeniem wykorzystamy zarówno do zabawy, jak i codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy – w czasie wakacyjnego wypoczynku – do eksploracji odleglejszej okolicy. A wszystko to bez kosztów paliwa, opłat za parkowanie czy problemów z przechowywaniem naszego osobistego środka transportu.

Płatna współpraca z Barel Poland