Najlepsze w swojej klasie. Nowe wydajne moduły fotowoltaiczne

Naukowcom z amerykańskiego Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) udało się opracować nowe, bardzo wydajne ogniwa perowskitowe o szerokim zastosowaniu. Swoje badania opublikowali na łamach Joule . Co jest wyjątkowego w tej technologii? Przede wszystkim są w stanie pochłaniać energię zarówno z przedniej jak i tylnej powierzchni. To daje o 10-20 proc. większą wydajność niż w przyparku tradycyjnych paneli.

Jak możemy przeczytać w artykule, uczeni wykorzystali modelowanie optyczne i elektryczne, żeby doprowadzić do optymalizacji przezroczystej elektrody tylnej i warstwy perowskitowej. Ustalili oni, że optymalna grubość absorbera powinna wynosić ok 850 nanometrów. Dla porównania ludzki włos ma grubość 70tys. nanometrów. Przy takich parametrach naukowcom udało się uzyskać 23 proc. poziom efektywnego naświetlenie dwustronnego panelu.

I chociaż nie jest to branżowy rekord, to zdecydowanie nowe panele opracowane na NREL przodują w klasie dwustronnych paneli. Pozostałe wyniki testów również były na bardzo zadowalającym poziomie, co może być sygnałem, że technologia dwustronnych paneli nie powinna być ignorowana. A ze względu na niewielką grubość i niski koszt produkcji mogą znaleźć zastosowanie na wielu powierzchniach.