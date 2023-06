Najszybszy na świecie. Ten światłowód bije rekordy

To najszybszy światłowód na świecie – umożliwia osiągnięcie transferów na poziomie 1,7 Pbit/s . To prędkość, która jest o 1,7 miliona razy większa niż w przypadku typowego, gigabitowego łącza. Co szczególnie ważne, tak imponujący wynik nie został uzyskany na jakiejś małym, testowym dystansie – przewód miał długość 67 kilometrów.

Światłowód, będący owocem współpracy naukowców z Australii, Japonii, Holandii i Włoch, jest złożony z 19 rdzeni i szklanego chipu. Właśnie to połączenie sprawia, że możliwe jest uzyskanie tak dużych prędkości, a równocześnie bardzo niskich strat (przy mniejszych liczbach rdzeni – jak tłumaczą naukowcy – utrata światła jest zbyt duża, co przekłada się bezpośrednio na mniejszą wydajność światłowodu).

Naukowcy od dawna próbują zwiększać przepustowość światłowodów. Jednym z pomysłów było zwiększenie grubości przewodów – to jednak zmniejsza ich elastyczność i wytrzymałość, a do tego wymagałoby przebudowy całej światłowodowej infrastruktury. Inna koncepcja zakładała zwiększenie liczby przewodów, ale to za bardzo zwiększa koszty. Dlatego teraz naukowcy postanowili jedynie zwiększyć liczbę rdzeni w światłowodzie, nie zwiększając przy tym jego średnicy – to pionierskie i wygląda na to, że też przełomowe rozwiązanie.