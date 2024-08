Największy magazyn energii na świecie. Projekt uruchomiony

W obecnej fazie, magazyn Sineng Electric dysponuje mocą 50 MW i pojemnością 100 MWh. Docelowo, po zakończeniu wszystkich etapów projektu, ma osiągnąć moc 100 MW i pojemność 200 MWh. Już teraz, nawet w swojej pierwotnej wersji, magazyn jest w stanie zasilić około 12 tys. gospodarstw domowych, co stanowi znaczący wkład w stabilność sieci energetycznej.

Projekt ten składa się z 42 kontenerów BESS (ang. battery energy storage system – bateryjny system magazynowania energii), które zawierają akumulatory o pojemności 185 Ah. Ponadto, system składa się z 21 systemów konwersji mocy oraz stacji podwyższającej napięcie do 110 kV. Według informacji przekazanych przez Datang Hubei Energy, magazynowanie energii rozpoczęło się 2 lipca, natomiast podłączenie magazynu do sieci miało miejsce 30 czerwca.

Jednym z głównych celów tego projektu jest stabilizacja sieci energetycznej, co jest szczególnie istotne w kontekście zmienności produkcji energii odnawialnej. Źródła energii takie jak fotowoltaika czy farmy wiatrowe są zależne od warunków pogodowych, co prowadzi do zróżnicowanej produkcji energii zarówno w skali roku, jak i doby.