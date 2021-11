NASA ujawnia odważny plan. Na Księżycu ma powstać reaktor jądrowy

Obfita energia będzie kluczem do przyszłej eksploracji kosmosu. Spodziewam się, że rozszczepieniowe systemy zasilania powierzchniowego w znacznym stopniu przyniosą korzyści naszym planom dotyczącym architektury zasilania dla Księżyca i Marsa, a nawet napędzą innowacje do zastosowań tutaj na Ziemi. powiedział.

NASA, we współpracy z Departamentem Energii (DOE) , zwróciła się do amerykańskich firm z prośbą o przedstawienie koncepcji systemu zasilania z wykorzystaniem rozszczepienia jądrowego. Agencja planuje jego uruchomienia w ciągu dekady w celu przeprowadzenia demonstracji na Księżycu.

System ten powinien być zdolny do autonomicznej pracy z pokładu lądownika lub łazika księżycowego. Miałby on również dostarczyć co najmniej 40 kilowatów mocy, wystarczającej do nieprzerwanego zasilania 30 gospodarstw domowych przez dziesięć lat.