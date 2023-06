Niemcy chcą poprawiać fotowoltaikę. Nałożą powłokę na ogniwa

Singulus Technologies to niemieckie przedsiębiorstwo, które chce poprawiać fotowoltaikę. Jak czytamy w udostępnionej informacji prasowej , w ramach systemu Generis PET udostępniona została kolejna maszyna, która jest dedykowana branży fotowoltaicznej. Ma ona pozwolić na realizację procesu pasywacji ciętych krawędzi ogniw słonecznych .

Pasywacja krawędzi ma pozwolić na poprawę wydajności ogniw słonecznych. Sprawia ona, że minimalizowane są skutki niepożądanych efektów na ciętych krawędziach. W porównaniu do ogniw ciętych, które nie są poddawane pasywacji, system powlekania Generis PET umożliwia wzrost wydajności nawet o 1 proc. Choć wydaje się to niewielką wartością, w rzeczywistości w znacznym stopniu przekłada się na produkcję, co jest odczuwalne szczególnie przy projektach większej skali.