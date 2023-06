Niemcy stawiają na pompy ciepła. Miasto ogrzewane ściekami

Niemiecka firma Johnson Controls poinformowała o porozumieniu z miastem Hamburg. Przedsiębiorstwo we współpracy z Hamburg Wasser i Hamburg Energiewerke zrealizuje projekt gigantycznych pomp ciepła , której zadaniem będzie generowanie energii na potrzeby 30 tys. gospodarstw domowych. Instalacja będzie składać się z czterech urządzeń, z których każde będzie dysponować mocą 15 MW.

Źródłem ciepła w rzeczonej instalacji będą ścieki. Johnson Controls deklaruje, że wykorzystanie pompy ciepła pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla o 66 tys. ton rocznie w porównaniu z wykorzystaniem klasycznych źródeł ciepła, bazujących na paliwach kopalnych. Jest to jeden z pierwszych projektów tej skali realizowany w Niemczech. Pompy ciepła mają być gotowe do pracy w 2025 r.

- Elektryfikacja ogrzewania i chłodzenia to kluczowy krok w transformacji energetycznej i w osiąganiu celów dekarbonizacji porozumienia paryskiego. Pompy ciepła odgrywają kluczową rolę w umożliwianiu wykorzystywania niezagospodarowanych, odnawialnych źródeł ciepłą i torują drogę do bardziej zintegrowanego i zrównoważonego systemu energetycznego - mówi Tomas Brannemo, prezes Johnson Controls.

Jak mówi Ingo Hannemann z Hamburg Wasser, ścieki to cenny zasób, który może być wykorzystany do produkcji energii przyjaznej dla klimatu. Ciepło resztkowe może być pobierane przez pompy ciepłą i wprowadzane do miejskiej sieci ciepłowniczej jako ciepło użytkowe.