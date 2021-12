Niezwykły wynalazek z Polski. Stworzył półmaskę antywirusową z mchów

Półmaska antywirusowa z mchu została opracowana przez prof. Hazema Hazem Kalaji z SGGW, dr. Seiya Sato, prezesa firmy Green’s Green Ltd. i pracownika japońskiego Uniwersytetu Farmacji i Stosowanych Nauk Przyrodniczych w Niigata.

Maska przeznaczona do wielokrotnego użytku ma chronić przed wirusami grypy i koronawirusami, które zdaniem naukowców posiadają cząstki podobnych rozmiarów. W przypadku wirusów grypy A i B są to cząstki o wielkości 80–120nm, a koronawirusa około 150–160nm (chociaż niektóre źródła mówią, że w tym przypadku rozmiar cząstek to 60-140nm).