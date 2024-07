Nigdy nie zostawiaj tych rzeczy w nagrzanym aucie. Pożar gwarantowany

Podczas letnich upałów auto bardzo szybko się nagrzewa. Przypomina wtedy wielki piekarnik, w którym można się dosłownie ugotować. W gorące dni absolutnie nie należy zamykać w samochodzie dzieci oraz zwierząt. Jest to ogromne zagrożenie dla ich życia. Już po kilku minutach temperatura wewnątrz pojazdu dochodzi do 70 stopni. Przebywanie w takim aucie może prowadzić do intensywnego pocenia się i duszności, co może skutkować obrzękiem mózgu. Kilka minut wystarczy, aby doszło do tragedii.