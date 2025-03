Nowe pomysły na laptopy. To może być przyszłość branży

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tradycyjnych laptopów, które spełniają nasze codzienne potrzeby, ale od lat oferują podobne możliwości. Główne zmiany wprowadzane przez producentów dotyczą przede wszystkim kolejnych generacji podzespołów, zapewniających lepszą wydajność i energooszczędność.

Mimo to producenci nie ustają w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą odmienić rynek komputerów przenośnych. Firma Lenovo zaprezentowała podczas targów Mobile World Congress 2025 kilka nowatorskich pomysłów – na razie są one testowane na koncepcyjnych laptopach, ale niewykluczone, że w przyszłości trafią do seryjnej produkcji.