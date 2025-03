Łączysz się z publicznym Wi‑Fi? Sprawdź, na co musisz uważać

Publiczne Wi-Fi oferuje niezwykłą wygodę, umożliwiając korzystanie z internetu bez zużywania własnych limitów danych. Niestety, z tą wygodą wiąże się również szereg zagrożeń . Niewłaściwe zabezpieczenia w takich sieciach mogą prowadzić do utraty danych osobowych lub środków z konta bankowego.

Aby uniknąć problemów, należy stosować się do kilku podstawowych zasad. Unikaj dokonywania zakupów online przez publiczną sieć. Przestępcy mogą łatwo zdobyć dane, jeśli transakcje finansowe są realizowane w taki sposób. Kolejna ważna zasada to wyłączenie Wi-Fi na urządzeniu, gdy nie jest ono używane. Dzięki temu nie tylko oszczędzisz baterię, ale też zminimalizujesz ryzyko ataków.

Nie pozwalaj urządzeniu na automatyczne zapamiętywanie sieci Wi-Fi. Jest to furtka dla tych, którzy chcą uzyskać nieautoryzowany dostęp do twoich danych. Zwracaj uwagę na nazwę sieci, z którą się łączysz. Hakerzy często tworzą sieci o nazwach podobnych do autentycznych, w celu wyłudzenia danych.