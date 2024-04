Nowe urządzenie do pieców gazowych. Dlaczego warto będzie je kupić

Chociaż piece gazowe i kotły kondensacyjne są uznawane za urządzenia niskoemisyjne, to trzeba mieć na uwadze, że wciąż wytwarzają one jednak szkodliwe substancje. Problem ten chcą zlikwidować naukowcy z Oak Ridge National Laboratory (ORNL) w Tennessee. Informacje o efektach swoich prac opublikowali w Chemical Engineering Journal. W zamieszczonym tam artykule znaleźć można opis urządzenia, które ma skutecznie minimalizować problem generowania zanieczyszczeń przez piece gazowe. Co więcej, według naukowców sprzęt ten ma być stosunkowo tani.