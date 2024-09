Nowy akumulator do aut elektrycznych. Wystarczy 5 minut i w drogę

Nowy akumulator do aut elektrycznych z Chin może wkrótce zrewolucjonizować rynek. Dzięki współpracy inżynierów z General Motors i CATL, kierowcy elektryków będą mogli w ciągu zaledwie 5 minut naładować baterię na tyle, by przejechać aż 200 kilometrów. To prawdziwy przełom!

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku samochodów elektrycznych, kluczową kwestią staje się czas ich ładowania. Długie godziny spędzane przy ładowarkach często zniechęcają potencjalnych użytkowników, którzy poszukują szybszych i bardziej wygodnych rozwiązań. Na ratunek przychodzi nowy akumulator do aut elektrycznych, opracowany w Chinach, który obiecuje skrócenie tego procesu do zaledwie 5 minut. Taki postęp może zmienić oblicze podróży elektrycznymi pojazdami i sprawić, że będą one jeszcze bardziej atrakcyjne dla kierowców na całym świecie.

Ile przeciętnie trwa ładowanie samochodu elektrycznego?

Przeciętny czas ładowania samochodu elektrycznego zależy od kilku kluczowych czynników: pojemności akumulatora, mocy ładowarki oraz infrastruktury ładowania. Najczęściej spotykane domowe ładowarki (o mocy 3,7 kW lub 7,4 kW) mogą potrzebować nawet od 6 do 12 godzin, aby naładować auto do pełna.

W przypadku szybszych ładowarek publicznych, oferujących moc 50 kW, czas ten skraca się do około 1 godziny. Jednak dopiero ultraszybkie stacje ładowania, o mocy powyżej 150 kW, pozwalają na naładowanie samochodu elektrycznego do 80% w czasie zaledwie 20-30 minut.

Nowy akumulator z Chin skróci czas ładowania

Chińscy inżynierowie, przy współpracy z General Motors oraz CATL, stworzyli przełomowy akumulator do aut elektrycznych, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki podchodzimy do ładowania pojazdów. Nowa konstrukcja litowo-żelazowo-fosforanowa przystosowana do ultraszybkiego ładowania 6C pozwala na naładowanie akumulatora w zaledwie 5 minut, co wystarcza na pokonanie około 200 kilometrów. To ogromny krok naprzód w porównaniu do obecnych technologii, które wymagają znacznie dłuższego czasu ładowania.

Ta technologia opiera się na innowacjach w dziedzinie chemii akumulatorowej. Wykorzystanie nowatorskich rozwiązań związanych z elektrolitem sprawia, że procesy chemiczne zachodzą szybciej i bardziej efektywnie, co zmniejsza czas ładowania bez utraty wydajności. Co więcej, akumulator ten będzie częścią architektury wysokonapięciowego systemu quasi-900 V Ultium, co dodatkowo zwiększa jego potencjał w przyszłości.

