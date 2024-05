Nowy głos w ChatGPT brzmiał jak Scarlett Johansson. Open AI zaprzecza, że to głos aktorki

OpenAI, firma odpowiedzialna za rozwój sztucznej inteligencji, wywołała duże kontrowersje. Ich powodem był jeden z głosów, których użyła w ChatGPT. Okazało się, że brzmiał on podejrzanie podobnie do głosu Scarlett Johansson. Zaskoczona sytuacją aktorka postanowiła podjąć kroki prawne, aby dowiedzieć się więcej o procesie tworzenia tego głosu. Jak informuje TechCrunch, w związku z zaistniałą sytuacją OpenAI podjęło decyzję o tymczasowym wstrzymaniu możliwości korzystania z tego głosu.

W oficjalnym oświadczeniu Scarlett Johansson wyraziła swoje zaskoczenie i zaniepokojenie faktem, że głos zastosowany w ChatGPT brzmi niemal identycznie z jej głosem. Aktorka wyjaśniła, że z powodów osobistych odrzuciła ofertę OpenAI dotyczącą użyczenia swojego głosu, którą otrzymała we wrześniu ubiegłego roku. Dlatego później była zszokowana, gdy usłyszała od znajomych, że głos użyty w prezentowanej wersji narzędzia GPT-4o brzmi bardzo podobnie do jej głosu.

Oliwy do ognia dolał zresztą CEO OpenAI Sam Altman, który zamieścił tweet zawierający słowo "Her", co sugerowałoby celowe nawiązanie do filmu z udziałem Johansson. Użyczała ona w nim głosu wirtualnej asystentce, w której zakochuje się główny bohater zagrany przez Joaquina Phoenixa. Co więcej, według Johansson szef OpenAI miał kontaktować się z jej agentem dwa dni przed wydaniem demonstracji ChatGPT 4.0 z prośbą o ponowne rozważenie propozycji wykorzystania jej głosy. Zanim aktorka zdążyła odpowiedzieć, doszło już do premiery systemu.