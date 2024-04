Nowy kształt wiatraków. Turbiny zainspirowane skrzydłami ptaków

Kondor wielki, żyjący w Andach, jest największym latającym ptakiem na Ziemi. Jego masa ciała może osiągnąć do 15 kilogramów, a rozpiętość skrzydeł często przekracza trzy metry. Ten wspaniały ptak, znany także jako kondor andyjski lub olbrzymi, jest ekspertem w oszczędzaniu energii. Zamiast tracić siły na machanie skrzydłami, wykorzystuje prądy wznoszące, które umożliwiają mu pokonywanie dużych dystansów w poszukiwaniu pożywienia.

Kondory olbrzymie oraz inne gatunki ptaków często mają skrzydła z zadartymi końcówkami, co zwiększa ich siłę nośną. Takie rozwiązania, znane jako winglety, są już stosowane w projektowaniu skrzydeł samolotów, ale do tej pory nie zastosowano ich w łopatach turbin wiatrowych, które produkują prąd elektryczny. Największą przeszkodą w eksperymentowaniu z tymi rozwiązaniami są olbrzymie rozmiary współczesnych turbin.

Według badań przeprowadzonych do tej pory przez Khashayarę Rahnamaybahambary'ego z University of Alberta w Kanadzie, wdrożenie łopat turbin z zakrzywionymi końcówkami, wzorowanych na skrzydłach kondora, mogłoby przynieść znaczne korzyści. Symulacje pokazują, że takie modyfikacje mogłyby redukować opór powietrza i zwiększać wydajność turbin o średnio 10 procent.

Twórca symulacji zaproponował, że winglety można by łatwo dopasować do istniejących turbin, montując je na końcach łopat "jak skarpetki". Aktualnie trwają prace nad realizacją eksperymentów na realnych turbinach, co umożliwi weryfikację tych teoretycznych założeń.