Fotowoltaika czy turbiny wiatrowe – co się bardziej opłaca?

Pierwszym z nich jest moc turbiny wiatrowej - to kluczowy czynnik, który determinuje wydajność całego systemu. Największe turbiny wiatrowe przeznaczone do zastosowań przydomowych mogą osiągać moc do 50 kW. Przydomowe elektrownie wiatrowe, choć mają stosunkowo niską moc, to wystarcza ona, aby znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci. W efekcie turbiny wiatrowe mogą jedynie częściowo pokryć zapotrzebowanie domu na energię elektryczną.