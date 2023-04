Nowy obowiązek właścicieli domów i mieszkań. Chodzi o ważny dokument

Świadectwo energetyczne (świadectwo charakterystyki energetycznej) funkcjonuje w polskich przepisach od lat. To dokument, który potwierdza wielkość zapotrzebowania na energię dla danego budynku lub jego części. Chodzi o energię zużywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia . Nowelizacja Ustawy prawo budowlane oraz Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nakłada na Polaków nowe obowiązki i wprowadza potencjalne kary za niedopatrzenia.

Dokument będzie też niezbędny do zawarcia umowy kupna/sprzedaży domu lub mieszkania oraz do umowy najmu. Poza tym o świadectwo energetyczne trzeba będzie postarać się po przeprowadzonej termomodernizacji (np. wymianie okien, ociepleniu ścian lub stropu) domu lub mieszkania. Co bardzo ważne, zniesione zostanie w tych przypadkach kryterium mówiące o wieku nieruchomości, przepisy obejmą także starsze domy i mieszkania.