Problem polskich domów. Dotyczy ponad połowy Polaków

Polskie domy wymagają modernizacji. Według raportu "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" aż 70 proc. z nich jest nieefektywna energetycznie. To generuje wysokie koszty ogrzewania, co w tym roku będzie szczególnie odczuwalne. Sposobem na to, by obniżyć rachunki za ciepło, jest termomodernizacja.

Według autorów rzeczonego raportu wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie ścian i poddasza budynku, przy wykorzystaniu odpowiednich technologii, mogą doprowadzić do tego, że koszty ogrzewania budynku mogą zostać zredukowane nawet o ponad 70 proc., w zależności od tego, z jakim domem mamy do czynienia.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych to priorytet

Modernizacja budynków mieszkalnych jest jednym z kluczowych czynników na drodze do redukcji zużycia energii. Według autorów raportu w skali całej Unii Europejskiej odpowiadają one za ok. 40 proc. wykorzystywanej energii i za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Proces ten postępuje jednak bardzo wolno.

Co roku termomodernizacji poddaje się zaledwie 1 proc. budynków w UE. Jeśli faktycznie chcemy, by do 2050 r. Europa stała się neutralna klimatycznie, trzeba by wdrożyć działania, które zachęcałyby właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, do inwestowania w ich modernizację pod kątem energetycznym.

- Polska gospodarka stoi przed wielką szansą wybicia się na tle innych gospodarek Europy. Powszechna kompleksowa termomodernizacja ma olbrzymi potencjał w Polsce, między innymi ze względu na wiek naszego budownictwa. Zważywszy również na zawirowania związane z łańcuchami dostaw, inflacją czy kosztami energii i ogrzewania, fala renowacji może obrócić tę tymczasową sytuację na naszą korzyść i spowodować, że polska gospodarka włączy szósty bieg - mówi Andrzej Kielar, dyrektor zarządzający Rockwool Europa Środkowa i Wschodnia.

- Fala renowacji powinna mieć bardzo pozytywny wpływ na komfort życia Polaków, ponieważ zdecydowana większość budynków, które powinny zostać poddane tej renowacji, znajduje się w miejscach o dobrej infrastrukturze, w centrach miast, na dobrze zagospodarowanych przedmieściach, gdzie infrastruktura jest od lat i gdzie nie musimy jej tworzyć od nowa - dodaje w rozmowie z agencją Newseria.

W przypadku Polski termomodernizacja budynków może mieć kluczowe znaczenie. W naszym kraju znajduje się ok. 5 milionów domów jednorodzinnych i mieszka w nich ok. 50 proc. polskiej populacji. Większość z nich powstała w między 1918 a 1988 r., co wiąże się z wykorzystaniem starych technologii, które nie wspomagały efektywności energetycznej.

Co więcej, 30 proc. polskich domów w ogóle nie ma izolacji. Trudno jednak spodziewać się, by tempo termomodernizacji znacząco wzrosło - jest to proces kosztowny, szczególnie w obliczu obecnych cen materiałów budowlanych.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii