Nowy składnik ogniw słonecznych. Czeka nas rewolucja w fotowoltaice?

Fotowoltaika dynamicznie się rozwija, a zapotrzebowanie na efektywne źródła energii słonecznej rośnie z roku na rok. Tradycyjnie, ogniwa słoneczne bazują na krzemie, którego pozyskiwanie jest jednak kosztowne i wpływa na końcową cenę paneli fotowoltaicznych. Diatomit , naturalny minerał zawierający amorficzny dwutlenek krzemu, może stać się alternatywą dla obecnych źródeł krzemu , co otwiera drzwi do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych. Naukowcy dostrzegają w nim ogromny potencjał, szczególnie jeśli uda się osiągnąć odpowiednią czystość materiału.

Ziemia okrzemkowa, znana również jako diatomit, od dawna znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach – od przemysłu budowlanego po filtry wodne. Obecnie naukowcy z Niemiec i Algierii podejmują się nowych badań nad wykorzystaniem diatomitu jako surowca do pozyskiwania krzemu, kluczowego składnika ogniw słonecznych. Diatomit zawiera amorficzny dwutlenek krzemu, co sprawia, że jest potencjalnie wartościowym źródłem tego pierwiastka, jednak aby mógł być on efektywnie wykorzystywany w fotowoltaice, musi osiągać wysoką czystość. Oczyszczenie surowca z zanieczyszczeń jest priorytetem, ponieważ ich obecność może obniżyć wydajność końcowego produktu.