Energia słoneczna bez Słońca? To urządzenie zbiera ją w nocy

Energia słoneczna kojarzy się z dniem i intensywnym światłem słonecznym, ale naukowcy z University of New South Wales (UNSW) pokazują, że to nie jedyna pora, w której możemy ją wykorzystywać. Dzięki przełomowemu urządzeniu, które wykorzystuje promieniowanie podczerwone, możliwe jest generowanie energii elektrycznej także w nocy. Ten nowatorski wynalazek, który w ciągu kilku lat może trafić na rynek, może zrewolucjonizować sposób, w jaki zasilamy nasze domy i urządzenia.

Innowacyjne urządzenie australijskich naukowców

Australijscy naukowcy z University of New South Wales (UNSW) w Sydney dokonali przełomu w dziedzinie pozyskiwania energii odnawialnej. Opracowali nowatorskie urządzenie, które umożliwia generowanie energii elektrycznej z ciepła, jakie opuszcza Ziemię po zmroku. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii termoradiacyjnej, która przekształca promieniowanie podczerwone emitowane przez Ziemię w energię elektryczną. Choć pomysł pozyskiwania energii słonecznej w nocy może wydawać się niemożliwy, to właśnie ta różnica temperatur między powierzchnią naszej planety a kosmosem pozwala na efektywne wykorzystanie tego zjawiska.

Naukowcy są pewni, że urządzenie ma szansę zrewolucjonizować sektor energetyczny, umożliwiając korzystanie z energii słonecznej nie tylko w ciągu dnia, ale także nocą. Zespół badawczy już teraz przewiduje szerokie zastosowanie tego rozwiązania, od zasilania drobnych urządzeń elektronicznych, takich jak zegarki, po komercjalizację w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jak pozyskać energię słoneczną w nocy?

Pozyskiwanie energii słonecznej w nocy stało się możliwe dzięki wykorzystaniu technologii diod termoradiacyjnych. Podobnie jak tradycyjne ogniwa fotowoltaiczne zbierają energię słoneczną w ciągu dnia, diody te działają na odwrotnej zasadzie — emitują promieniowanie podczerwone, które jest absorbowane przez chłodniejsze otoczenie, takie jak kosmos. W ten sposób różnica temperatur między Ziemią a kosmiczną próżnią jest kluczowa dla generowania energii.

Dioda termoradiacyjna umożliwi pozysk energii © UNSW Sydney | UNSW Sydney

