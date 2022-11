Nowy sposób na energię elektryczną. "Podwodny samolot" bije rekord

Według Wikipedii energia fal morskich wynosi nawet 3 TW. Nie dziwi więc, że naukowcy wiele czasu poświęcają na to, by opracować optymalną metodę produkowania energii w oparciu o to źródło odnawialne. Podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o energię pływów, której potencjał wynosi ok. 200 GW. Szwedzki producent Minesto zaprezentował niekonwencjonalny projekt, który pozwala wykorzystać przepływającą wodę na potrzeby branży energetycznej.