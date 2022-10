Obowiązkowa fotowoltaika w Szwajcarii. Przyjęto regulacje

Szwajcaria chce też zachęcać do wykorzystywania fotowoltaiki na obszarach górskich. Ma to przynieść pozytywne efekty w postaci zwiększonej produkcji w miesiącach zimowych, kiedy produkcja z fotowoltaiki jest znacznie niższa, niż ma to miejsce latem i wiosną.

Docelowo Szwajcarzy chcą, by w ich kraju do 2035 r. energetyka odnawialna, nie licząc hydroelektrowni, zapewniała 35 TWh, a do 2050 r. 50 TWh. Obecnie roczne zużycie energii elektrycznej w kraju wynosi 50-60 TWh. Szwajcaria posiada w tej chwili ok. 3,65 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a w 2021 r. jej udział w miksie energetycznym kraju wyniósł ok. 6 proc.