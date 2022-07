Od tego prototypu Apple wszystko się zaczęło. Teraz trafił na aukcję

Prototyp komputera Apple-1 należący do Steve'a Jobsa jest obecnie wystawiony na licytację w domu aukcyjnym RR Auction. Został on ręcznie zlutowany przez Steve'a Wozniaka, współzałożyciela Apple, w 1976 roku.

Historyczny, wczesny komputera Apple, od którego wszystko się zaczęło, trafił na aukcję. Ten prototyp Apple-1, wymieniony jako nr 2 w rejestrze i do niedawna uznawany za "zaginiony", został zbadany i uwierzytelniony przez eksperta Apple-1 Coreya Cohena w 2022 roku. Dołączony jest do niego notarialny trzynastostronicowy raport.

Płytka prototypu Apple-1 została dopasowana do zdjęć polaroidowych wykonanych przez Paula Terrella w 1976 roku. Pokazują one komputer w użyciu i po raz pierwszy zostały opublikowane przez Time Magazine w 2012 roku, a także omówione przez Achima Baqué w rejestrze Apple-1.

Oferta aukcyjna wynosi obecnie prawie 280 tys. dolarów. To spora kwota, zważywszy na to, że licytacja rozpoczęła się w środę 20 lipca. Prototyp Apple-1 to wyjątkowo rzadki produkt i cena końcowa – na podstawie poprzednich aukcji – może wynieść blisko 500 tys. dolarów. Tym bardziej że do końca licytacji zostało jeszcze sporo czasu – jej finał przewidziano na 18 sierpnia.

W zeszłym roku rzadki komputer Apple-1, który został zbudowany w domu Jobsa, sprzedano na aukcji za 400 tys. dolarów. Był to jeden z zaledwie 200 egzemplarzy zaprojektowanych przez Wozniaka. Kolejny Apple-1 został sprzedany za 470 tys. dolarów w Londynie w 2020 roku.







Źródło zdjęć: © RR Auction [ 1 / 4 ] Prototyp komputera Apple-1 Steve’a Jobsa

Od niego wszystko się zaczęło

Apple-1 należący do Steve'a Jobsa, został ręcznie zlutowany przez Steve'a Wozniaka na unikalnej płytce drukowanej "Apple Computer A" w 1976 roku. Jobs wykorzystał ten prototyp do zademonstrowania Apple-1 Paulowi Terrellowi, właścicielowi The Byte Shop w Mountain View w Kalifornii, jednego z pierwszych sklepów z komputerami osobistymi na świecie.