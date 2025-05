Odkryli rozdział w Biblii. Nie wiedzieli o nim przez 1500 lat

Kessel zastosował światło UV do oświetlenia Biblii, co pozwoliło mu na fotografowanie i dostrzeżenie śladów aż czterech warstw tekstu. Jedna z tych warstw przetrwała do dziś, podczas gdy trzy pozostałe zostały usunięte. Odkrycie to ma szczególne znaczenie, ponieważ tłumaczenia Ewangelii, które do nich należą, są jednymi z najstarszych znanych, datowanymi na VI wiek n.e. Początkowo były one zapisane w języku greckim.