Odłączasz telewizor od prądu w czasie burzy? To może być za mało

Zabezpieczanie urządzeń elektronicznych podczas burzy jest kluczowe, by zapobiegać ich uszkodzeniom. Większość osób pamięta o odłączeniu sprzętów od zasilania sieciowego, jednak to nie koniec potencjalnych źródeł ryzyka.

Które urządzenia elektryczne należy odłączać od zasilania podczas burzy? Zwykle skupiamy się na sprzęcie RTV, komputerach, konsolach do gier. Są to urządzenia kosztowne i powszechnie uznawane za wrażliwe na przepięcia. Dyskusje na ten temat są popularne i choć wielu uważa odłączanie elektroniki za nadmierną ostrożność, istnieją dowody na to, że jest to skuteczna forma ochrony.

Kiedy odłączamy urządzenia od prądu w trakcie burzy, zazwyczaj wystarczy wyłączenie listwy zasilającej lub bezpośrednie wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Nie można jednak zapominać o innych kablach podłączonych do urządzeń.

Odłączanie elektroniki podczas burzy

W przypadku telewizorów samo wyłączenie zasilania może nie być wystarczające. Te urządzenia często są podłączone do co najmniej jednego dodatkowego kabla, np. antenowego. I to właśnie on może stanowić największe ryzyko.

Anteny, zarówno satelitarne, jak i te do odbioru telewizji naziemnej DVB-T, mogą przyczynić się do kosztownych uszkodzeń. Uderzenie pioruna w antenę może spowodować zniszczenie telewizora przez przewód antenowy. Dlatego tak ważne jest, by podczas burzy pamiętać o odłączeniu telewizora nie tylko od kabla zasilającego, ale także antenowego.

Jak zabezpieczyć telewizor przed burzą?

Firma Sony idzie z ochroną elektroniki jeszcze dalej. W opublikowanym przez nią poradniku pojawiają się zalecenia dotyczące odłączania telewizora od sieci i anteny, ale również od kabla internetowego i HDMI. Podczas wyładowań atmosferycznych urządzenia takie jak dekoder czy router mogą bowiem przekazywać wysokie napięcie do portów telewizora, co w konsekwencji może prowadzić do jego uszkodzenia.

