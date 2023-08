Idzie burza. Czy można w tym czasie używać telefonu?

Według popularnego mitu sygnał komórkowy w telefonach jest niebezpieczny dla użytkownika podczas burzy. Powszechnie uważa się, że smartfony używane w trakcie tych niesprzyjających warunków mogą wpłynąć na to, gdzie uderzy piorun.

W praktyce jednak jest to mit, który obalono dzięki wielu badaniom. Eksperci nie mają wątpliwości, że używanie telefonu podczas burzy jest całkowicie bezpieczne .

Nie ma więc ryzyka, że używanie smartfona w trakcie burzy zwiększy ryzyko "przyciągnięcia" pioruna. Dotyczy to zarówno prowadzenia rozmów przez urządzenie, jak i jego ładowania lub zwyczajnego przeglądania sieci. AMTA podkreśla też, że podczas burzy w istocie warto mieć telefon ze sobą, aby natychmiast móc wezwać pomoc w przypadku wystąpienia zagrożenia na skutek pogody.

Podsumować należy zatem, że używanie telefonu w trakcie pogodowej zawieruchy nie stanowi zagrożenia w kontekście zwiększenia ryzyka uderzenia pioruna. Zadbaj jednak o to, aby nie podłączać elektroniki do ładowania w trakcie burzy. W takiej sytuacji ograniczysz do zera ryzyko, że błyskawica wywoła przepięcie w sieci i uszkodzi sprzęt.