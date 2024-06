Opracowali innowacyjną metodę. Ten "klimatyzator" nie potrzebuje prądu

Portal Canadian Architect informuje, że naukowcy z wspomnianych uczelni opracowali nowy standard pasywnego chłodzenia budynków. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w regionach takich jak Kalifornia, gdzie standardowe klimatyzatory są często niezbędne ze względu na wysokie temperatury.

Mimo że konwencjonalne klimatyzatory są bardzo skuteczne, ich działanie wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko, ponieważ do pracy potrzebują dużych ilości energii elektrycznej. Naukowcy z McGill, UCLA i Princeton zaprojektowali system, który pozwala na chłodzenie wnętrz bez konieczności korzystania z prądu. Jak to możliwe i jak działa taka klimatyzacja?

Badania naukowców potwierdziły, że wykorzystanie tych innowacyjnych paneli umożliwia utrzymanie temperatury w budynku na poziomie niższym o kilka stopni od temperatury zewnętrznej. Co ważne, osiągnięto to bez zakłócania cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. Eksperymenty wykazały, że w pomieszczeniach z zastosowanymi panelami temperatury były o 8-9 st. Celsjusza niższe w porównaniu do standardowych metod pasywnego chłodzenia.