Nałóż na silikon w łazience. Pleśń zniknie w 15 minut

Czy zauważyłeś, że silikon w twojej łazience pokryty jest czarnymi plamami? Te plamy to pleśń, która może mieć szkodliwy wpływ na twoje zdrowie. Nie powinieneś lekceważyć tego problemu. W tym artykule podpowiemy ci, jak skutecznie usunąć czarną pleśń z silikonu.

Czarna pleśń na silikonowych uszczelkach w łazience to dość powszechny problem. Jeśli zauważysz jej obecność, powinieneś natychmiast podjąć działania, aby ją usunąć. Dzięki temu zapobiegniesz jej dalszemu rozwojowi i sprawisz, że twoja łazienka będzie higieniczna i bezpieczna do użytkowania.

Skąd bierze się pleśń?

Możesz zastanawiać się, skąd bierze się pleśń na silikonie. W skrócie, pleśń powstaje z powodu wilgoci, której w łazience zazwyczaj jest dużo. Jeśli w pomieszczeniu nie ma odpowiedniej wentylacji, na silikonie pod prysznicem lub przy umywalce mogą pojawić się charakterystyczne czarne wykwity. Pleśń może również rozwijać się w miejscach, gdzie silikon jest nieszczelny. Jeśli woda dostanie się pod uszczelkę, pleśń zacznie rozwijać się na niej od spodu. Bez względu na przyczynę jej powstania, powinieneś wiedzieć, jak usunąć czarną pleśń z silikonu. Jeśli nic z nią nie zrobisz, będzie się dalej rozwijać, co może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nauka na pomoc

Możesz myśleć, że do usunięcia pleśni potrzebna jest silna chemia, na przykład preparaty zawierające chlor. Jednak to nie jest prawda. Istnieje wiele domowych sposobów, które są bezpieczne dla twojego zdrowia i mniej obciążają środowisko naturalne. Do walki z pleśnią przyda się jeden z kilku produktów, które najprawdopodobniej masz w kuchni.

Zobacz także : Akcesoria do sprzątania łazienki. Tanie dodatki do każdego domu

Ocet. Wystarczy go wymieszać z wodą w proporcji 1:1, spryskać zainfekowane miejsca i odczekać około 15 minut. Następnie wytrzyj silikon wilgotną szmatką.

Soda oczyszczona lub proszek do pieczenia. Dodaj do produktu odrobinę wody lub olejek z drzewa herbacianego, aby utworzyć gęstą papkę. Nałóż ją na pleśń i odczekaj 15-20 minut. Następnie wyszoruj uszczelkę szczoteczką do zębów.

Sok z cytryny. Zastosuj go tak samo, jak mieszankę wody i octu.

Jeśli nie masz w kuchni żadnego z produktów, które nadają się do usuwania pleśni, możesz skorzystać z innego domowego patentu. W tym przypadku, przyda ci się pasta do zębów o działaniu wybielającym, najlepiej taka, która zawiera węgiel aktywny. Wystarczy, że posmarujesz nią silikonowe fugi, odczekasz 15 minut, a następnie wyszorujesz szczoteczką do zębów. Zabrudzenia powinny bez problemu zejść z uszczelek.