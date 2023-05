Elektrownia w Grudziądzu, na wykonanie której umowę podpisano w maju zeszłego roku, to jeden z najbardziej ambitnych projektów prowadzonych obecnie przez Grupę Orlen. Dziś, 18 maja, dokonano symbolicznego gestu w postaci wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty. Koszty całości tego przedsięwzięcia szacowane są na ok. 2 mld złotych.

Najważniejszymi cechami nowej elektrowni będą nie tylko moc 560 MW , ale też wykorzystanie w niej bloku gazowo-parowego . Takie rozwiązanie cechuje się wysoką sprawnością . Wedle zapewnień płynących ze strony Grupy Orlen może ona przekraczać 60 proc. i pozwalać na uruchamianie w czasie od 30 do maksymalnie 90 min.

Dzięki temu możliwa będzie skuteczna współpraca z odnawialnymi źródłami energii, ponieważ im krótszy czas rozruchu tym łatwiej podejmować działania wymuszane przez zmienność produkcji prądu z OZE (odnawialnych źródeł energii). To element niezbędny do ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym umknięciu sytuacji mogących doprowadzić do zakłóceń w dostawach prądu.