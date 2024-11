Oszczędzaj na rachunkach. Jak zmniejszyć zużycie energii przez pralkę?

Pralka to podstawowy element wyposażenia prawie każdego domu – życie bez niej wydaje się niemożliwe. Podobnie jest ze zmywarką, która, mimo że jest nowszym wynalazkiem, zyskała uznanie jako dobra inwestycja . Nawet jeśli te sprzęty znacznie ułatwiają codzienność, mają jedną główną wadę – duże zużycie energii, co przekłada się na wysokie rachunki . Na szczęście istnieje mądry trik, który może pomóc w zmniejszeniu tych wydatków.

Zastanawiałeś się kiedyś, ile energii "pożera" twoja pralka ? To nie takie proste do ustalenia. Wiele zależy od klasy energetycznej danego sprzętu – im wyższa, tym mniejsze zużycie prądu .

Typowy pobór mocy dla pralek to zazwyczaj między 1000 a 1500 kWh, co sprawia, że jedno pranie pochłania od 0,7 do 1,5 kWh. Zakładając korzystanie z taryfy G11 przeznaczonej dla gospodarstw domowych, miesięczny koszt użytkowania pralki to około 35 zł . Podobnie kształtują się koszty zmywarki.

Alternatywa w postaci taryfy G12 dzieli się na czas szczytu oraz poza szczytem. W tym drugim przypadku urządzenia takie jak zmywarka używają tańszej energii, co odbija się mile na rachunkach. Strefa tania wynosi 0,32 zł za kWh, a droższa 0,62 zł. Najciekawsza, G13, zmienia ceny zależnie od pory roku: od kwietnia do marca prąd jest tańszy między 13:00 a 19:00 oraz od 22:00 do 07:00. W chłodniejszych miesiącach od 13:00 do 16:00 i od 21:00 do 07:00.