Jak oszczędzić na rachunkach? Oto najwięksi "pożeracze prądu"

W dzisiejszych czasach rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się, jak zmniejszyć domowe rachunki. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, że wiele urządzeń w naszych domach zużywa znacznie więcej prądu, niż byśmy przypuszczali. W tym artykule przyjrzymy się największym "pożeraczom prądu" , które mogą znacząco wpłynąć na wysokość miesięcznych opłat. Dowiesz się, jak rozpoznać te urządzenia i jakie kroki podjąć, aby ograniczyć ich zużycie energii, co w efekcie pomoże zaoszczędzić na rachunkach.

Korzystanie z mikrofalówki wiąże się z dużym poborem prądu. Jej sprawność wynosi około 50% , co oznacza, że przy ustawieniu mocy mikrofal na 800 W, urządzenie pobiera 1600 W. To jednak nie koniec wydatków.

Wiele mikrofalówek posiada funkcję grilla . Choć jest ona użyteczna, nie jest konieczna do zwykłego podgrzewania. Wyłączenie tej funkcji, gdy nie jest potrzebna, może znacznie zmniejszyć zużycie energii, ponieważ moc grilla wynosi około 1000 W.

Jak wybrać mikrofalówkę do zabudowy? Producenci, ceny, porady

Jak wybrać mikrofalówkę do zabudowy? Producenci, ceny, porady

Właściwe użytkowanie zmywarki może przyczynić się do oszczędzania wody i energii w porównaniu do tradycyjnego ręcznego mycia naczyń. Kluczem jest stosowanie odpowiednich programów i właściwe ładowanie zmywarki.

Jednak to funkcja suszenia jest najbardziej energochłonna. Jak informuje Tauron na swojej stronie internetowej, wyłączenie programu suszenia w zmywarce może zmniejszyć zużycie energii nawet o 30% .

Prosty trik na suche naczynia ze zmywarki. Zobacz, co musisz zrobić

Prosty trik na suche naczynia ze zmywarki. Zobacz, co musisz zrobić

Pralka to kolejne urządzenie o dużym zapotrzebowaniu na energię. Warto prać w najniższych możliwych temperaturach, co przynosi znaczne oszczędności. Funkcja prania wstępnego, stosowana do usuwania mocnych zabrudzeń, często nie jest konieczna, a jej wyłączenie może przynieść oszczędności rzędu 15-20% energii i wody.