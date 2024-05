Pierwszy załogowy lot Boeinga Starliner. Gdzie można obejrzeć transmisję na żywo?

Zostało już zaledwie 5 dni do pierwszego załogowego lotu w kosmos Starlinera. Wygląda na to, że Boeingowi udało się zażegać problemy techniczne, które pojawiły się w jego statku kosmicznym. Chcesz zobaczyć to historyczne wydarzenie? Dowiedz się, jak można obejrzeć je na żywo w internecie.