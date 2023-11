Źródło zdjęć: © Over Easy Solar

Pionowa fotowoltaika. To ustawienie generuje więcej prądu

Pionowa fotowoltaika. To ustawienie generuje więcej prądu

Firma Over Easy Solar z Norwegii zaprezentowała unikalne podejście do instalacji fotowoltaicznych na dachach. Zamiast tradycyjnego poziomego montażu paneli, firma stosuje pionową orientację, tworząc przy tym tzw. zielone dachy fotowoltaiczne.

Over Easy Solar jest pionierem w dziedzinie dachowej fotowoltaiki, gdzie panele są montowane pionowo, a nie jak to jest zazwyczaj, poziomo. Firma niedawno zakończyła instalację drugiego systemu o mocy 102 kW, zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu pierwszego projektu o mocy 45 kW. Obie instalacje zostały zrealizowane na dachach innego norweskiego przedsiębiorstwa, Solenergi Fusen.

Jak informuje pv magazine, instalacja wykonana przez Over Easy Solar zajmuje powierzchnię 1,2 tys. metrów kwadratowych na dachu budynku. Co więcej, pod panelami zostały posadzone rośliny, co sprawia, że dachy stają się "zielone" - nie tylko ze względu na produkcję ekologicznej energii elektrycznej, ale również dzięki naturalnej roślinności.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

System opracowany przez Over Easy Solar jest przeznaczony do montażu na niskiej wysokości na dachach płaskich. Elementy instalacji są dostarczane na miejsce inwestycji już częściowo zmontowane, co przyspiesza proces instalacji. Elektrownia korzysta z niekonwencjonalnych, dwustronnych modułów z hetorozłączami.

- Instalacja o mocy 102 kW została zamontowana w mniej niż dwa dni przez czterech pracowników - powiedział w rozmowie z pv magazine dyrektor generalny Over Easy Solar, Trygve Mongstad.

Pionowa fotowoltaika Over Easy składa się z dwustronnych modułów o mocy 200 W każdy. Moduły te są dostępne w dwóch rozmiarach: 1600 mm na 1500 mm na 345 mm i wadze 26 kg oraz 1600 mm na 1500 mm na 265 mm i wadze 25 kg. Każdy moduł musi być obciążony balastem na poziomie 11 kg na metr kwadratowy.