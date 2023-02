Pionowe turbiny wiatrowe. Czy to przyszłość energetyki?

Pionowe turbiny Vertical Sky mają być też łatwe w utrzymaniu, co przekłada się na niższe o 70 proc. wydatki na konserwację, niż ma to miejsce w przypadku klasycznych wiatraków. Istotna jest też łatwość transportu tego rodzaju obiektów - nie wymagają żadnych niestandardowych pojazdów, co redukuje koszt przewozu o ok. 30 proc.