Sprawa wiatraków kręci się w kółko. Zaproponowano nową odległość

Jeszcze w zeszłym roku branża wiatrowa mogła mieć nadzieję na sporą rewolucję, kiedy to wydawało się, że jest bardzo blisko ustalenia minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych na 500 m. Pod koniec stycznia, rzutem na taśmę zaproponowano zwiększenie jej do 700 m , co znacząco ogranicza możliwości w kontekście rozwoju lądowej energetyki wiatrowej.

Serwis wnp.pl informuje o dalszych zawirowaniach dotyczących przyszłości energetyki wiatrowej nad Wisłą . KO zaproponowała powrót do odległości 500 m z jednoczesnym zakazem budowania wiatraków w otulinie parków narodowych i bliżej niż 500 m od obszarów Natura 2000. Polska 2050 chciałaby, aby minimalna odległość była wyznaczana wyłącznie na podstawie hałasu generowanego przez wiatraki. Konfederacja i Koalicja Polska chcą, by o budowie farmy wiatrowej decydowało referendum lokalne. A Solidarna Polska ma jeszcze inny pomysł.

Biorąc pod uwagę, że już 700 m odległości w znacznym stopniu redukuje możliwość budowy kolejnych farm wiatrowych na lądzie, podnoszenie tego progu do 1000 m na pewno nie przełoży się na wymierne korzyści dla polskiej energetyki. Zgodnie z udostępnianymi przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej informacjami, jeśli minimalna odległość wiatraków od domów zostanie podniesiona z 500 na 700 m, zamiast wybudować do końca dekady wiatraki o mocy 10 GW, postawimy ich maksymalnie 4 GW. Dalsze zwiększanie odległości tylko pogorszy ten wynik.

Trzeba jednak mieć świadomość, że sama budowa elektrowni wiatrowych to jedynie jeden z elementów, którymi należy się zająć, by odmienić obraz polskiej energetyki. Równie ważne, a może nawet ważniejsze, jest prowadzenie prac modernizacyjnych, jeśli chodzi o sieć elektroenergetyczną, a także rozwiązywanie problemu magazynowania wyprodukowanej przez OZE energii elektrycznej. Do tego celu mogą służyć elektrownie szczytowo-pompowe, akumulatory grawitacyjne, standardowe magazyny energii, a nawet wodór. Jednakże ograniczone możliwości magazynowania energii nie powinny być powodem do wstrzymywania inwestycji w OZE.