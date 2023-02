Wady energetyki wiatrowej. Ile w tym prawdy?

O ile elektrownie wiatrowe można pochwalić za znikomy wpływ na atmosferę, o tyle mogą one wpływać negatywnie na środowisko naturalne pod innym względem. Chodzi o przyczynianie się do śmierci ptaków. Choć budowa farmy wiatrowej wymaga adekwatnych pozwoleń, które stwierdzą, jaki będzie ich wpływ na przyrodę, nie da się całkowicie wyeliminować zagrożeń.

Według U.S. Fish and Wildlife Service w 2017 r. turbiny wiatrowe przyczyniły się do śmierci ok. 234 tys. ptaków w USA. Liczbę tę zestawiono z innymi przyczynami śmierci ptaków i okazuje się, że jest ponad 10 tys. razy mniejsza niż liczba ptaków, które giną ze względu na koty. Ssaki te przyczyniają się do śmierci 2,4 mld ptaków rocznie w USA. 600 mln ptaków ginie w wyniku zderzenia się ze szklanymi budynkami, 214 mln przez zderzenia z pojazdami, 25,5 mln po zderzeniu z liniami energetycznymi. Dane zwizualizowano na wykresie.