Piorun uderzył w dom z fotowoltaiką. Tragedia na Śląsku

Według relacji sąsiadów zabrakło jednak innego kluczowego elementu wyposażenia budynku. Nie miał on bowiem instalacji odgromowej. Tragedia rodziny ze Śląska może działać na wyobraźnię i stanowić przestrogę dla każdego, kto posiada niesprawny piorunochron lub nie posiada go w ogóle. Koszt takiej instalacji nie jest bardzo wysoki, a może uratować życie i mienie.

Pętla indukcyjna powstaje wówczas, gdy moduły połączone są ze sobą szeregowo, a koniec takiego łańcucha podłączony jest najkrótszą drogą do falownika. Zamiast tego przewodem "ujemnym" należy wrócić do falownika tą samą drogą, równolegle do pierwszego przewodu. W innym wypadku pętla indukcyjna może powodować, że w przypadku uderzenia pioruna w okolicy w przewodach zaindukuje się bardzo wysoki prąd, który doprowadzi do uszkodzenia instalacji.