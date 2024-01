Plan podstawowy odchodzi w zapomnienie. Kontrowersyjna decyzja Netflixa

Co istotne, ta decyzja nie będzie dotyczyć tylko Kanady, lecz również Wielkiej Brytanii, i stanowi jedynie początek procesu, który ma zostać rozszerzony na kolejne rynki. Eksperci branżowi przewidują, że kolejnym krajem, w którym dojdzie do tych zmian, będą Stany Zjednoczone.

Osoby sceptycznie nastawione do oglądania reklam zwracają uwagę, że zniknięcie planu podstawowego stworzy dużą lukę w ofercie Netflix. Jako przykład podają Stany Zjednoczone, gdzie plan podstawowy kosztuje 9,99 dolarów, a po jego wycofaniu klientom pozostaną tylko plan Basic z reklamami za 6,99 dolarów oraz droższe plany Standard i Premium, kosztujące odpowiednio 15,49 dolarów i 22,99 dolarów.

W Polsce plan Basic z reklamami jeszcze nie został wprowadzony, więc mniej prawdopodobne jest wycofanie planu podstawowego. Jednak pojawiają się sugestie, że niezależnie od zmian w ofercie abonamentowej, możliwe są również zmiany cenowe. Jest to uzasadniane ciągłym ulepszaniem usług platformy.

"W dążeniu do zaspokojenia rozmaitych potrzeb naszych klientów, oferujemy szeroki wachlarz cen i planów abonamentowych, w tym atrakcyjne ceny początkowe. W miarę inwestowania w rozwój Netflix i jego ulepszania, od czasu do czasu prosimy naszych użytkowników o zapłacenie nieco więcej, co odzwierciedla te ulepszenia i wspiera dalsze inwestycje mające na celu ulepszanie i rozwijanie naszych usług." - tak brzmi oficjalny komunikat Netflixa. Czy możemy spodziewać się podwyżek? Czas pokaże.