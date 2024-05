Pochłania ogromne ilości CO2 z atmosfery. Działa już na Islandii

Mammoth jest obecnie największym na świecie obiektem do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla. Został zainstalowany na uśpionym wulkanie na Islandii. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu France24, nie jest to pierwszy projekt tego typu, który zaproponowała szwajcarska firma Climework. Wcześniej zrealizowano projekt o nazwie Orca.

Obiekt znajduje się około 50 km od czynnego wulkanu, co może wydawać się niecodzienne, ale jest to wynik bliskości geotermalnej elektrowni Hellisheidi. Elektrownia ta dostarcza energię do napędzania wentylatorów i ogrzewania chemicznych filtrów, co pozwala na skuteczne oddzielanie CO2 za pomocą pary wodnej.

Choć rola technologii wychwytywania i składowania CO2 w redukcji jego emisji nie jest jeszcze znacząca, głównie z powodu wysokich kosztów, Climeworks stawia na pierwsze na świecie rozwiązanie, które przewiduje obniżenie kosztów do około 1000 dolarów za przechwyconą tonę. Wurzbacher przewiduje, że do 2030 roku koszty te mogą spaść do około 300 dolarów za tonę, co może znacząco przyczynić się do zapobiegania potencjalnej katastrofie klimatycznej.