Pogoda brzydka, ale rekordowa. Wiatraki pracowały jak złoto

To już klasyka, że podczas brzydkiej, mocno wietrznej pogody, branża energetyczna z nadzieją sprawdza wyniki pracy źródeł wiatrowych. Jak się okazało, wiejące od kilku dni silne wiatry przełożyły się na satysfakcjonujące wyniki produkcji ze źródeł wiatrowych. Padł kolejny rekord.

Jak wskazują dane udostępniane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, poprzednia rekordowa wartość produkcji ze źródeł wiatrowych padł 1 lutego 2023 r. Wówczas między godziną 6:00 a 7:00 źródła wiatrowe wygenerowały 7,6 GWh energii elektrycznej. 20 lutego 2023 r. rekord ten przeszedł do historii.

20 lutego 2023 r. wyższe wyniki produkcji były osiągane już od południa. Według danych przekazanych przez PSE najlepsze osiągi wiatraków osiągnięte zostały jednak między godziną 21:00 a 22:00. Wtedy to w ciągu godziny udało się wygenerować 7,832 GWh energii elektrycznej przy wykorzystaniu lądowych źródeł wiatrowych.

Silny wiatr nie zawsze służy turbinom wiatrowym. W przypadku zbyt silnych podmuchów wiatru, urządzenie to powinno być zatrzymane przez wbudowany hamulec, który powstrzymuje wiatrak od obracania się, a więc także od generowania energii elektrycznej.

Technologia ma jednak to do siebie, że bywa zawodna. Tak się stało w sobotę 18 lutego 2023 r. w miejscowości Dąbrowa w gminie Dobra w województwie wielkopolskim. Zbyt szybko obracający się wirnik turbiny doprowadził do pożaru, którego skutki okazały się kosztowne.