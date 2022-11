Polacy płacą oczami. Świat może tylko patrzeć i zazdrościć

Początkowo eyePOS-y, czyli dedykowane terminale do obsługi płatności spojrzeniem były dostępne tylko we Wrocławiu w kilkudziesięciu obiektach na terenie całego miasta. W połowie października Komputronik został pierwszą dużą siecią, która zdecydowała się skorzystać z płatności spojrzeniem i pilotażowo wprowadził terminale do swoich wrocławskich salonów.