Zapłać okiem. Kolejne sklepy w Polsce z nową metodą płatności

PayEye to polska firma, która oferuje nietypową usługę. Przedsiębiorstwo przygotowało nową metodę płatności. Użytkownicy usługi PayEye nie będą potrzebowali ani gotówki, ani karty, ani nawet telefonu, by zapłacić za zakupy. W tym celu wystarczy im tylko oko.

Obecnie PayEye jest dopiero wdrażane w Polsce. Technologia ta działa w trzech salonach sieci Komputronik w Polsce. W październiku system został zastosowany w salonie we Wrocławiu, w listopadzie dołączyły do niego dwa kolejne miasta - Warszawa i Poznań. Dokonywanie płatności za zakupy jest dzięki tej technologii prostsze niż kiedykolwiek.

- Cieszę się, że zaledwie po dwóch tygodniach od pierwszego wdrożenia nasz partner zdecydował się na instalację eyePOS-ów w swoich kolejnych salonach. Płatność spojrzeniem po raz pierwszy pojawi się w Warszawie oraz Poznaniu. Ta ekspansja daje nam możliwości dotarcia do nowych klientów, a także do bliższego zaprezentowania naszej usługi niezwykle interesującym rynkom. Jestem pewien, że wielu mieszkańców Warszawy i Poznania, równie szybko jak wrocławianie, przekona się do płatności spojrzeniem - mówi Daniel Jarząb, prezes zarządu PayEye.