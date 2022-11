Polacy pomogą NASA. Przygotowany przez nich instrument poleci w kosmos

W trakcie przeprowadzonych eksperymentów badacze wykazali, że instrument widzi promieniowanie Lyman-alfa, które występuje w kosmosie. Jak wyjaśnił Bzowski, oznacza to, że eksperci z Centrum Kosmicznych PAN zarejestrowali tzw. pierwsze światło. Oznacza to, że prototyp inżynierski działa we właściwy sposób. To ważny krok w rozwoju tego projektu. Kolejnymi są finalizacja produkcji podzespołów modelu kwalifikacyjnego oraz lotnego instrumentu GLOWS, a także testy modelu kwalifikacyjnego.