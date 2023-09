Polska lokomotywa usprawni podróże. 200 km/h za miliony złotych

Rozwój kolei może znacząco ułatwić podróżowanie po naszym kraju. Niedawno informowaliśmy o opracowanej w Polsce technologii, dzięki której pociąg potrafi unosić się nad torami. Co ciekawe, MagRail firmy Nevomo to rozwiązanie, które można stosować na standardowych torach kolejowych. Przedsiębiorstwo Newag z Nowego Sącza opracowało bardziej "przyziemną" technologię, która również powinna spodobać się pasażerom.

Chodzi o lokomotywy Griffin. Są one przystosowane do prowadzenia pociągów towarowych o masie do 3200 ton z prędkością do 140 km/h i pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h. Jak podaje serwis kolejowyporta.pl, lokomotywa po testach homologacyjnych ma być dopuszczona do eksploatacji na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii i Węgier.