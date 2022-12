Polski wiatrakowiec Argon GTL 915 iS. Latające cudo z Manufaktury Lotniczej

Jakie śmigłowce powstają w Polsce? Polski przemysł śmigłowcowy to nie tylko wielkie, należące do międzynarodowych koncernów zakłady, jak PZL Mielec czy PZL Świdnik. Obok Black Hawków czy AW149 w Polsce powstają również znacznie mniejsze i mniej znane maszyny, jak wiatrakowiec Argon GTL 915 iS.